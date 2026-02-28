A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER DUE ORE NOTTURNE L’IMMISSIONE SULLA COMPLANARE DI PIACENZA SUD R49

Roma, 28 febbraio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 2:00 alle 4:00 di martedì 3 marzo, sarà chiuso, per chi proviene da Milano, il Ramo di immissione sulla Complanare di Piacenza sud (R49), verso la stazione di Piacenza sud e la A21 Torino-Piacenza-Brescia. Contestualmente sarà chiuso, per chi percorre la A21 e proviene da Brescia, il Ramo di immissione sulla Complanare di Piacenza sud (R49), verso la stazione di Piacenza sud e verso la A1, direzione Bologna.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari, in considerazione della chiusura, sulla stessa A1, del tratto Fiorenzuola-Basso Lodigiano, verso Milano, per lavori di pavimentazione, con contestuale chiusura di Fiorenzuola e Piacenza sud, in entrata in entrambe le direzioni (Milano e Bologna):

da Milano verso Piacenza sud:

per i veicoli leggeri, con massa a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate, anticipare l’uscita a Basso Lodigiano e percorrere la SS9 via Emilia verso Piacenza;

per i veicoli pesanti, con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, vista la limitazione in peso, sul ponte fiume Po, non è possibile uscire a Basso Lodigiano; di conseguenza, si dovrà proseguire sulla A1 verso Bologna, uscire alla stazione di Fiorenzuola, percorrere la viabilità ordinaria: SP462 R verso Cortemaggiore, SP587 in direzione Piacenza.

Il suddetto percorso alternativo considera la chiusura della SS9 via Emilia, in corrispondenza del fiume Nure, per lavori di competenza Anas;

da Milano verso A21 Torino/Brescia:

per i veicoli leggeri, con massa a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate, anticipare l’uscita alla stazione di Basso Lodigiano, percorrere la SS9 via Emilia verso Piacenza e la SS10 in direzione Castel San Giovanni ed entrare sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia alla stazione di Piacenza ovest;

per i veicoli pesanti, con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, vista la limitazione in peso, sul ponte fiume Po, non è possibile uscire a Basso Lodigiano; di conseguenza, si dovrà proseguire sulla A1 verso Bologna, uscire alla stazione di Fiorenzuola, percorrere la viabilità ordinaria: SP462 R verso Cortemaggiore, SP587 in direzione Piacenza, SS10 verso Castel San Giovanni ed entrare in A21 alla stazione di Piacenza ovest.

Il suddetto percorso alternativo considera la chiusura della SS9 via Emilia, in corrispondenza del fiume Nure, per lavori di competenza Anas;

da Brescia verso Piacenza, uscire alla stazione di Piacenza ovest, sulla A21, percorrere la viabilità ordinaria: SS10 verso Piacenza, SP587 in direzione Cortemaggiore, SP462 R verso Fiorenzuola, SS9 via Emilia in direzione Fidenza ed entrare in A1 alla stazione di Fidenza.

Il suddetto percorso alternativo considera la chiusura della SS9 via Emilia, in corrispondenza del fiume Nure, per lavori di competenza Anas.