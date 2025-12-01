A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER DUE ORE NOTTURNE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI LODI
Roma, 1 dicembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, dalle 20:00 alle 22:00 di giovedì 4 dicembre, sarà chiusa la stazione di Lodi, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Bologna.
In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Milano: Melegnano;
verso Bologna: Casalpusterlengo.