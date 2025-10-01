A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER DUE ORE NOTTURNE LA STAZIONE DI MONTE SAN SAVINO

Roma, 1 ottobre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 00:00 alle 2:00 di sabato 4 ottobre, sarà chiusa la stazione di Monte San Savino, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Firenze.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Roma: Valdichiana;

in uscita per chi proviene da Firenze: Arezzo.