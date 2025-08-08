A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER DUE ORE L’USCITA DELLO SVINCOLO DI SAN GIULIANO MILANESE
Roma, 8 agosto 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 10:00 alle 12:00 di lunedì 11 agosto, sarà chiuso lo svincolo di San Giuliano, in uscita per chi proviene da Bologna. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Melegnano.
In ulteriore alternativa, proseguire sulla A1 verso Milano, immettersi sul Raccordo A1/Piazzale Corvetto (R5) e uscire allo svincolo SS9 via Emilia.