A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER CINQUE ORE STANOTTE L’USCITA DI PARMA PROVENENEDO DA MILANO
Roma 14 agosto 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 00:00 alle 5:00 di stanotte, venerdì 15 agosto, sarà chiusa la stazione di Parma, in uscita per chi proviene da Milano.
In alternativa, si consiglia la stazione di Fidenza sulla stessa A1 o la stazione di Parma ovest sulla A15 Parma-La Spezia.
