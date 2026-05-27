A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER CINQUE ORE NOTTURNE L’USCITA DELLA STAZIONE DI SASSO MARCONI
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER CINQUE ORE NOTTURNE L’USCITA DELLA STAZIONE DI SASSO MARCONI
Roma, 27 maggio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 00:00 alle 5:00 di sabato 30 maggio, sarà chiusa la stazione di Sasso Marconi, in uscita per chi proviene da Bologna.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio.