A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER CINQUE ORE NOTTURNE L’USCITA DELLA STAZIONE DI PARMA
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER CINQUE ORE NOTTURNE L’USCITA DELLA STAZIONE DI PARMA
Roma, 27 aprile 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 00:00 alle 5:00 di giovedì 30 aprile, sarà chiusa la stazione di Parma, in uscita per chi proviene da Bologna.
In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Terre di Canossa Campegine o di proseguire in A1 verso Milano e uscire alla stazione di Fidenza.
In ulteriore alternativa, proseguire sulla A1 verso Milano, immettersi in A15 Parma-La Spezia, verso La Spezia e uscire a Parma ovest.