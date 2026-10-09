A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER CINQUE ORE NOTTURNE L’USCITA DELLA STAZIONE DI ORTE
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER CINQUE ORE NOTTURNE L’USCITA DELLA STAZIONE DI ORTE
Roma, 9 ottobre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, dalle 00:00 alle 5:00 di lunedì 12 ottobre, sarà chiusa la stazione di Orte, in uscita per chi proviene da Roma.
In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Magliano Sabina.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.