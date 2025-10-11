A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER CINQUE ORE NOTTURNE L’USCITA DELLA STAZIONE DI MODENA SUD
Roma, 11 ottobre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 00:00 alle 5:00 di martedì 14 ottobre, sarà chiusa la stazione di Modena sud, in uscita per chi proviene da Bologna.
In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Modena nord o di Valsamoggia.