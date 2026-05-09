A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER CINQUE ORE NOTTURNE L’USCITA DELLA STAZIONE DI FIRENZE SUD
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER CINQUE ORE NOTTURNE L’USCITA DELLA STAZIONE DI FIRENZE SUD
Roma, 9 maggio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione della piattaforma autostradale, dalle 23:00 di martedì 12 alle 4:00 di mercoledì 13 maggio, sarà chiusa la stazione di Firenze sud, in uscita per chi proviene da Bologna.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Firenze Impruneta.