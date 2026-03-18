A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER CINQUE ORE NOTTURNE L’IMMISSIONE SULLA D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD

Roma, 18 marzo 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, dalle 22:00 di sabato 21 alle 3:00 di domenica 22 marzo, sarà chiuso, per chi proviene da Firenze, il Ramo di immissione sulla D19 Diramazione Roma sud, verso Roma/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare).

In alternativa si consiglia di percorrere la A24 Roma-Teramo e seguire le indicazioni per Roma est e successivamente per il G.R.A., dal quale sarà possibile immettersi sulla D19 Diramazione Roma sud.