A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER CINQUE ORE NOTTURNE L’IMMISSIONE SUL RACCORDO DI CASALECCHIO
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER CINQUE ORE NOTTURNE L’IMMISSIONE SUL RACCORDO DI CASALECCHIO
Roma, 15 luglio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 00:00 alle 5:00 di sabato 18 luglio, sarà chiuso, per chi proviene da Firenze, il Ramo di immissione sul Raccordo Casalecchio, in direzione Casalecchio di Reno/Ancona/Padova.
In alternativa, si consiglia:
da Firenze verso Casalecchio di Reno: uscire alla stazione di Sasso Marconi, proseguire sul Raccordo di Sasso Marconi (R43), sulla SS64 Var Porrettana e sulla SS64 Porrettana;
da Firenze verso Ancona: uscire alla stazione di Sasso Marconi, proseguire sul Raccordo di Sasso Marconi (R43), sulla SS64 Var Porrettana, sulla SS64 Porrettana, sulla SP569 Asse Attrezzato sud-ovest, immettersi poi sulla Tangenziale di Bologna ed entrare in A14 Bologna-Taranto alla stazione di Bologna San Lazzaro
da Firenze verso Padova: uscire alla stazione di Sasso Marconi, proseguire sul Raccordo di Sasso Marconi (R43), sulla SS64 Var Porrettana, sulla SS64 Porrettana, sulla SP569 Asse Attrezzato sud-ovest, immettersi poi sulla Tangenziale di Bologna ed entrare in A13 Bologna Padova alla stazione di Bologna Arcoveggio.