A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER CINQUE ORE NOTTURNE L’IMMISSIONE SUL RACCORDO CASALECCHIO VERSO ANCONA/PADOVA
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER CINQUE ORE NOTTURNE L’IMMISSIONE SUL RACCORDO CASALECCHIO VERSO ANCONA/PADOVA
Roma, 17 giugno 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 00:00 alle 5:00 di sabato 20 giugno, sarà chiuso, per chi proviene da Firenze, il Ramo di immissione sul Raccordo di Casalecchio (R14), verso Ancona/Padova.
In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
da Firenze verso Casalecchio di Reno, uscire alla stazione di Sasso Marconi, percorrere il Raccordo di Sasso Marconi (R43), la SS64 Var Porrettana e la SS64 Porrettana;
da Firenze verso Ancona, uscire alla stazione di Sasso Marconi, percorrere il Raccordo di Sasso Marconi (R43), la SS64 Var Porrettana, la SS64 Porrettana, l’Asse Attrezzato sud-ovest, immettersi sulla Tangenziale verso San Lazzaro/A14 Bologna-Taranto ed entrare in A14 alla stazione di Bologna San Lazzaro;
da Firenze verso Padova, uscire alla stazione di Sasso Marconi, percorrere il Raccordo di Sasso Marconi (R43), la SS64 Var Porrettana, la SS64 Porrettana, l’Asse Attrezzato sud-ovest, immettersi sulla Tangenziale verso San Lazzaro/A14 ed entrare in A13 Bologna-Padova alla stazione di Bologna Arcoveggio.