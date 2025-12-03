A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER CINQUE ORE NOTTURNE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI ORTE
Roma, 3 dicembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 00:00 alle 5:00 di sabato 6 dicembre, sarà chiusa la stazione di Orte, in entrata in entrambe le direzioni, Roma e Firenze.
In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Roma: Magliano Sabina;
verso Firenze: Attigliano.