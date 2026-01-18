A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER CINQUE ORE NOTTURNE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI FIDENZA
Roma, 18 gennaio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 00:00 alle 5:00 di mercoledì 21 gennaio, sarà chiusa la stazione di Fidenza, in entrata in entrambe le direzioni. In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Milano: Fiorenzuola;
verso Bologna: Parma, sulla stessa A1, o Parma ovest, sulla A15 Parma-La Spezia.