A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER CINQUE ORE NOTTURNE LA STAZIONE DI COLLEFERRO
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER CINQUE ORE NOTTURNE LA STAZIONE DI COLLEFERRO
Roma, 13 novembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, dalle 00:00 alle 5:00 di domenica 15 novembre, sarà chiusa la stazione di Colleferro, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Napoli.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Valmontone.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.