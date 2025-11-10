A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER CINQUE ORE NOTTURNE LA STAZIONE DI CASERTA NORD
Roma, 10 novembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di riqualifica della segnaletica verticale, dalle 23:00 di giovedì 13 alle 4:00 di venerdì 14 novembre, sarà chiusa la stazione di Caserta nord, in entrata verso Napoli e in uscita per chi proviene da Roma.
In alternativa, si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
-in entrata verso Napoli: Caserta sud;
-in uscita per chi proviene da Roma: Santa Maria Capua Vetere.