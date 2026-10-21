A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER CINQUE ORE NOTTURNE IN MODALITA’ ALTERNATA L’USCITA DI VALSAMOGGIA DA ENTRAMBE LE PROVENIENZE

Roma, 21 ottobre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 00:00 alle 5:00 di venerdì 23 ottobre, sarà chiusa la stazione di Valsamoggia, in uscita per chi proviene da Bologna e da Milano, in modalità alternata.

In alternativa, si consiglia di uscire alle seguenti stazioni:

per chi proviene da Bologna: Bologna Casalecchio, sul Raccordo Casalecchio;

per chi proviene da Milano: Modena sud, sulla stessa A1.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.