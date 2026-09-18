A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER ALCUNE ORE NOTTURNE L’USCITA DI GUIDONIA MONTECELIO
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER ALCUNE ORE NOTTURNE L’USCITA DI GUIDONIA MONTECELIO
Roma, 18 settembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, nella notte tra venerdì 18 e sabato 19 settembre, sarà chiusa la stazione di Guidonia Montecelio, con le seguenti modalità:
-dalle 22:00 di venerdì 18 alle 2:00 di sabato 19 settembre, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Napoli.
In alternativa, immettersi sulla A24 Roma-Teramo verso Teramo e uscire a Tivoli;
-dalle 1:00 alle 6:00 di sabato 19 settembre, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Firenze.
In alternativa, proseguire sula A1 verso Roma, immettersi sulla A24 Roma-Teramo in direzione Teramo e uscire a Tivoli.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.