A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER ALCUNE ORE NOTTURNE LA STAZIONE DI MONTE SAN SAVINO

Roma, 3 novembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, nella notte tra giovedì 6 e venerdì 7 novembre, sarà chiusa la stazione di Monte San Savino, con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 alle 24:00 di giovedì 6 novembre, sarà chiusa in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Firenze.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Roma: Valdichiana;

in uscita per chi proviene da Firenze: Arezzo;

-dalle 00:00 alle 2:00 di venerdì 7 novembre, sarà chiusa in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Roma.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Firenze: Arezzo;

in uscita per chi proviene da Roma: Valdichiana.