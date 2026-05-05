A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER ALCUNE ORE LA STAZIONE DI BASSO LODIGIANO
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER ALCUNE ORE LA STAZIONE DI BASSO LODIGIANO
Roma, 5 maggio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, sarà chiusa la stazione di Basso Lodigiano, secondo il seguente programma:
-dalle 11:00 alle 13:00 di venerdì 8 maggio, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Milano e da Bologna.
In alternativa si consiglia:
in uscita da Milano: Casalpusterlengo, sulla stessa A1;
in uscita da Bologna, i veicoli leggeri, con massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate, potranno uscire a Piacenza sud, sulla Complanare di Piacenza sud (R49); i veicoli pesanti, con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, dovranno proseguire sulla A1 verso Milano e uscire a Casalpusterlengo, in considerazione del divieto in peso sul ponte sul fiume Po, nel collegamento tra Guardamiglio e Piacenza;
-dalle 12:00 alle 14:00 di venerdì 8 maggio, sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia:
in entrata verso Milano: Casalpusterlengo;
in entrata verso Bologna, i veicoli leggeri, con massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate, potranno entrare a Piacenza sud, sulla Complanare di Piacenza sud (R49); i veicoli pesanti, con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, dovranno entrare a Casalpusterlengo, in considerazione del divieto in peso sul ponte sul fiume Po, nel collegamento tra Guardamiglio e Piacenza;
-dalle 11:00 alle 13:00 di sabato 9 maggio, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Milano e da Bologna.
In alternativa si consiglia:
in uscita da Milano: Casalpusterlengo, sulla stessa A1;
in uscita da Bologna, i veicoli leggeri, con massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate, potranno uscire a Piacenza sud, sulla Complanare di Piacenza sud (R49); i veicoli pesanti, con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, dovranno proseguire sulla A1 verso Milano e uscire a Casalpusterlengo, in considerazione del divieto in peso sul ponte sul fiume Po, nel collegamento tra Guardamiglio e Piacenza;
-dalle 12:00 alle 14:00 di sabato 9 maggio, sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia:
in entrata verso Milano: Casalpusterlengo;
in entrata verso Bologna, i veicoli leggeri, con massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate, potranno entrare a Piacenza sud, sulla Complanare di Piacenza sud (R49); i veicoli pesanti, con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, dovranno entrare a Casalpusterlengo, in considerazione del divieto in peso sul ponte sul fiume Po, nel collegamento tra Guardamiglio e Piacenza.