A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA L’USCITA DELLA STAZIONE DI RONCOBILACCIO
Roma, 31 ottobre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 10:00 alle 17:00 di lunedì 3 novembre, sarà chiusa la stazione di Roncobilaccio, in uscita per chi proviene da Firenze.
In alternativa si consiglia di uscire a Pian del Voglio, al km 237+200 della A1 e rientrare dalla stessa stazione in direzione di Roma, per poi uscire a Roncobilaccio.