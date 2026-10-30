A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA L’USCITA DELLA STAZIONE DI PIAN DEL VOGLIO
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA L’USCITA DELLA STAZIONE DI PIAN DEL VOGLIO
Roma, 30 ottobre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 9:00 alle 18:00 di lunedì 2 novembre, sarà chiusa la stazione di Pian del Voglio, in uscita per chi proviene da Bologna.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Badia, sulla A1 Direttissima.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.