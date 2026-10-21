A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA L’IMMISSIONE SULLA SP1 VERSO LA SS7 APPIA/CASORIA
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA L’IMMISSIONE SULLA SP1 VERSO LA SS7 APPIA/CASORIA
Roma, 21 ottobre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, dalle 6:00 alle 16:00 di sabato 24 ottobre, sarà chiuso, per chi proviene da Napoli, il Ramo di immissione sulla SP1, verso la SS7 Appia/Casoria.
In alternativa, uscire a Napoli Centro Direzionale e seguire le indicazioni per Pomigliano/Cercola.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.