A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA LA STAZIONE DI RONCOBILACCIO
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA LA STAZIONE DI RONCOBILACCIO
Roma, 20 ottobre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 9:00 alle 17:00 di giovedì 23 ottobre, sarà chiusa la stazione di Roncobilaccio, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Firenze.
In alternativa si consiglia:
in entrata verso Bologna: Pian del Voglio;
in uscita per chi proviene da Firenze: uscire a Pian del Voglio e rientrare dalla stessa stazione in direzione di Roma, per uscire poi a Roncobilaccio.