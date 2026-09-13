A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA LA STAZIONE DI PIAN DEL VOGLIO
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA LA STAZIONE DI PIAN DEL VOGLIO
Roma, 13 settembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 7:00 alle 18:00 di mercoledì 16 settembre, sarà chiusa la stazione di Pian del Voglio, in entrata verso Firenze in uscita per chi proviene da Bologna.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Badia sulla A1 Direttissima.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.