A1 MILANO NAPOLI: CHIUSA LA STAZIONE DI CAPUA IN USCITA

Roma, 27 settembre 2025 – Alle 17:30 circa, sulla A1 Milano-Napoli, è stata disposta la chiusura dell’uscita della stazione di Capua, da entrambe le provenienze, Roma e Napoli, a causa di una manifestazione esterna che sta interessando lo svincolo di uscita della stazione.

In alternativa si consigliano le seguenti stazioni:

per chi proviene da Roma: Caianello;

per chi proviene da Napoli: Santa Maria Capua Vetere.