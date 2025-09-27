A1 MILANO NAPOLI: CHIUSA LA STAZIONE DI CAPUA IN ENTRATA E IN USCITA

Roma, 27 settembre 2025 – Poco prima delle 18:00, sulla A1 Milano-Napoli, è stata disposta la chiusura della stazione di Capua, già chiusa in uscita, a causa di una manifestazione esterna che sta interessando gli svincoli di entrata e di uscita della stazione.

In alternativa si consiglia: agli utenti provenienti o diretti verso Roma: Caianello; agli utenti provenienti o diretti verso Napoli: Santa Maria Capua Vetere.