A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA LA STAZIONE DI BASSO LODIGIANO
Roma, 12 ottobre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione giunti, sarà chiusa la stazione di Basso Lodigiano, in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Bologna, dalle 22:00 di mercoledì 15 alle 22:00 di giovedì 16 ottobre, in modalità continuativa.
In alternativa, si consiglia:
in entrata verso Milano: Casalpusterlengo;
in uscita per chi proviene da Bologna: i veicoli con massa a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate, potranno anticipare l’uscita alla stazione di Piacenza sud, al km 58+200 della Complanare di Piacenza sud (R49).
In considerazione della limitazione in peso sul ponte fiume Po, nel collegamento tra Piacenza e Guardamiglio, i veicoli con massa a piano carico superiore a 3,5 tonnellate, non potranno uscire a Piacenza sud; dovranno, quindi, proseguire sulla A1 verso Milano, uscire a Casalpusterlengo, al km 37+800 e rientrare dalla stessa stazione in direzione Bologna, per poi uscire a Basso Lodigiano.