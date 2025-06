A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA LA STAZIONE DI BASSO LODIGIANO

Roma, 23 giugno 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, sarà chiusa la stazione di Basso Lodigiano in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Bologna, dalle 22:00 di lunedì 23 alle 22:00 di giovedì 26 giugno, in modalità continuativa, per consentire lavori di manutenzione giunti cavalcavia di svincolo.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Milano: Casalpusterlengo;

in uscita per chi proviene da Bologna, i veicoli leggeri potranno uscire alla stazione di Piacenza sud.

In considerazione della limitazione di peso sul ponte fiume Po, nel Comune di Piacenza, i veicoli pesanti con massa superiore a 3,5 tonnellate, dovranno proseguire sulla A1 verso Milano e uscire alla stazione di Casalpusterlengo.