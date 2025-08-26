A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA IN MODALITA’ ALTERNATA LA STAZIONE DI VALSAMOGGIA

Roma, 26 agosto 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, dalle 22:00 del 29 alle 6:00 del 30 agosto, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, sarà chiusa la stazione di Valsamoggia, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Milano e in uscita per chi proviene da Milano, in modalità alternata.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Modena sud, al km 170+800 della stessa A1, di Bologna Casalecchio, al km 0+800 del Raccordo di Casalecchio, o la stazione di Bologna Borgo Panigale, al km 7+800 della A14 Bologna-Taranto.