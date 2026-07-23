A1 MILANO-NAPOLI: CHISURE PER DUE ORE NOTTURNE STAZIONI DI CASALPUSTERLENGO E BASSO LODIGIANO
A1 MILANO-NAPOLI: CHISURE PER DUE ORE NOTTURNE STAZIONI DI CASALPUSTERLENGO E BASSO LODIGIANO
Roma, 23 luglio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 23:00 di sabato 25 alle 1:00 di domenica 26 luglio, sarà chiusa la stazione di Casalpusterlengo, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Milano.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Milano: Lodi;
in entrata verso Bologna: Basso Lodigiano;
-dalle 1:00 alle 3:00 di domenica 26 luglio, sarà chiusa la stazione di Basso Lodigiano, in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia:
verso Milano: entrare a Casalpusterlengo;
verso Bologna, i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate, potranno entrare alla stazione di Piacenza sud, sulla Complanare di Piacenza sud (R49), mentre i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, dovranno entrare a Casalpusterlengo, in considerazione del divieto in peso sul ponte “fiume Po”, nel collegamento tra Guardamiglio e Piacenza, per il quale non è possibile entrare a Piacenza sud.