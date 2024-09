A1 MILANO-NAPOLI CHISURE NOTTURNE: CASALPUSTERLENGO, MELEGNANO, MELEGNANO SVINCOLO, BINASCO E AREA DI SERVIZIO ARDA EST

Roma, 13 settembre 2024 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 21:00 di lunedì 16 alle 5:00 di martedì 17 settembre, sarà chiusa la stazione di Casalpusterlengo, in entrata in entrambe le direzioni Milano/Bologna e in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Lodi o di Basso Lodigiano;

-dalle 21:00 di martedì 17 alle 5:00 di mercoledì 18 settembre, sarà chiuso lo svincolo di Melegnano in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Lodi, sulla stessa A1, o alla stazione di Vizzolo Predabissi sulla A58, o in ulteriore alternativa allo svincolo di Binasco;

-dalle 21:00 di martedì 17 alle 5:00 di mercoledì 18 settembre, sarà chiusa la stazione di Melegnano in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di San Giuliano;

-dalle 21:00 di mercoledì 18 alle 5:00 di giovedì 19 settembre, sarà chiuso lo svincolo di Melegnano, in uscita per chi proviene da Bologna e sarà chiuso lo svincolo di Binasco, in uscita per chi proviene da Bologna, in modalità alternata.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura dello svincolo di Melegnano: uscire allo svincolo di Binasco;

per la chiusura dello svincolo di Binasco: uscire allo svincolo di Melegnano;

-dalle 21:00 di mercoledì 18 alle 5:00 di giovedì 19 settembre, sarà chiusa la stazione di Melegnano, in entrata verso Milano.

In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di San Giuliano;

-dalle 21:00 giovedì 19 alle 5:00 di venerdì 20 settembre, sarà chiusa l’area di servizio “Arda est”, situata nel tratto compreso tra Fiorenzuola e Piacenza sud, verso Milano.