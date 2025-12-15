A1 MILANO-NAPOLI: ANNULLATO IL PROVVEDIMENTO DI USCITE OBBLIGATORIE NOTTURNE SVINCOLO DI SAN GIULIANO MILANESE
Roma, 15 dicembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, è stato annullato il provvedimento di uscite obbligatorie allo svincolo di San Giuliano Milanese, che era previsto nelle tre notti di lunedì 15, martedì 16 e mercoledì 17 dicembre, con orario 22:00-5:00 e dalle 00:00 alle 5:00 di venerdì 19 dicembre.