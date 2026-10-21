A1 MILANO-NAPOLI: ANNULLAMENTO CHIUSURA NOTTURNA DEL TRATTO CEPRANO-FROSINONE VERSO ROMA
A1 MILANO-NAPOLI: ANNULLAMENTO CHIUSURA NOTTURNA DEL TRATTO CEPRANO-FROSINONE VERSO ROMA
Roma, 21 ottobre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Ceprano e Frosinone, verso Roma, prevista dalle 22:00 di questa sera, mercoledì 21, alle 6:00 di giovedì 22 ottobre.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.