A1 MILANO-NAPOLI: ANNULLAMENTO CHIUSURA E USCITA OBBLIGATORIA NOTTURNA STAZIONE DI PARMA
A1 MILANO-NAPOLI: ANNULLAMENTO CHIUSURA E USCITA OBBLIGATORIA NOTTURNA STAZIONE DI PARMA
Roma, 30 ottobre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, sono stati annullati i seguenti provvedimenti:
-annullata la chiusura stazione di Parma, in entrata in entrambe le direzioni, che era prevista dalle 20:00 alle 22:00 di questa sera, venerdì 30 ottobre;
-annullati i provvedimenti di uscita obbligatoria a Parma, per chi percorre la A1 da Milano verso Bologna e da Bologna verso Milano, che erano previsti dalle 22:00 di questa sera, venerdì 30 alle 5:00 di sabato 31 novembre.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.