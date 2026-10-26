A1 MILANO-NAPOLI: ANNULLAMENTO CHIUSURA E USCITA OBBLIGATORIA NOTTURNA STAZIONE DI FIDENZA. CONFERMATA CHIUSURA E USCITA OBBLIGATORIA NOTTURNA STAZIONE DI PARMA
A1 MILANO-NAPOLI: ANNULLAMENTO CHIUSURA E USCITA OBBLIGATORIA NOTTURNA STAZIONE DI FIDENZA. CONFERMATA CHIUSURA E USCITA OBBLIGATORIA NOTTURNA STAZIONE DI PARMA
Roma, 26 ottobre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, sono stati annullati i seguenti provvedimenti:
-annullata la chiusura stazione di Fidenza, in entrata in entrambe le direzioni, che era prevista dalle 20:00 alle 22:00 di questa sera, lunedì 26 ottobre;
-annullata l’uscita obbligatoria notturna stazione di Fidenza, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, lunedì 26, alle 5:00 di martedì 27 ottobre.
Rimangono confermati, come da programma, i provvedimenti, sulla stessa A1, per lavori di posa cavi, di seguito indicati:
-dalle 20:00 alle 22:00 di venerdì 30 ottobre, sarà chiusa la stazione di Parma, in entrata in entrambe le direzioni. In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Milano: Fidenza.
In ulteriore alternativa, entrare a Parma ovest, sulla A15 Parma-La Spezia e immettersi in A1, verso Milano;
verso Bologna: Canossa Campegine;
-dalle 22:00 di venerdì 30 alle 5:00 di sabato 31 ottobre, chi percorre la A1, da Milano verso Bologna o da Bologna verso Milano, dovrà uscire obbligatoriamente alla stazione di Parma.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Parma, rientrare dalla stessa stazione e riprendere il proprio itinerario verso Bologna o in direzione Milano.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.