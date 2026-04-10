A1 MILANO-NAPOLI: AL VIA I LAVORI DI AMMODERNAMENTO DELLE BARRIERE DI SICUREZZA DELLA CARREGGIATA ESTERNA DI IMPRUNETA

Chiusure notturne propedeutiche per cinque notti, a partire da lunedì 13 aprile

Roma, 10 aprile 2026 – Nell’ambito del piano di ammodernamento che Autostrade per l’Italia sta portando avanti sull’intera rete in gestione, sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Firenze sud e Firenze Impruneta, in direzione Bologna, nello specifico in ingresso alla galleria “Brancolano” lungo il tracciato della carreggiata esterna, dal km 296+800 al km 296+400, prenderanno il via le attività di riqualifica delle barriere di sicurezza, a partire da lunedì 13 aprile.

Gli interventi prevedono la totale sostituzione delle attuali barriere new jersey poste a protezione del portale della galleria, con nuovi dispositivi di ultima generazione, in linea con la vigente normativa.

Il programma delle lavorazioni, che prevede la fine delle attività entro il mese di maggio, è stato definito con l’obiettivo di comprimere al massimo i tempi di intervento, attraverso l’impiego di più squadre operanti su più turni, in modalità continuativa.

Lo schema di cantiere prevede, fino al termine delle lavorazioni, il transito in direzione Bologna attraverso tre corsie: una corsia in carreggiata esterna e le due corsie sulla carreggiata interna Complanare R71.

Al fine di eseguire operazioni propedeutiche ai principali interventi che, per caratteristiche tecniche dovranno essere effettuate in assenza di traffico, sarà necessario chiudere la carreggiata esterna in direzione Bologna, dal km 297+900 al km 292+000 e la stazione di Firenze Impruneta, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Roma, per cinque notti consecutive, a partire da lunedì 13 aprile, con orario 22:00-6:00.

Dall’analisi dei flussi di traffico, sono stimati tempi di percorrenza superiori alla media, in particolare nella fascia oraria mattutina e nella fascia pomeridiana.

Per chi è diretto verso Firenze/Bologna, si consiglia di percorrere la carreggiata interna Complanare R71.

In alternativa alla chiusura della stazione di Firenze Impruneta, si potranno utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Bologna: Firenze Scandicci;

in uscita per chi proviene da Roma: Firenze sud.

Per tutta la durata dei lavori, la Direzione 4° Tronco di Firenze ha previsto il potenziamento dei servizi di assistenza alla viabilità e dei presidi alla segnaletica di cantiere.