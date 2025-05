A1 MILANO-NAPOLI: AGGIRNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO REGGIO EMILIA-ALLACCIAMENTO A22 IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 20 maggio 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Reggio Emilia-allacciamento con la A22 Brennero-Modena, verso Bologna, che era prevista dalle 21:00 di stasera, martedì 20, alle 5:00 di mercoledì 21 maggio.

Rimane confermata, come da programma, la chiusura, per consentire lavori di pavimentazione, del tratto allacciamento A22 Brennero-Modena e Reggio Emilia, verso Milano, prevista dalle 21:00 di mercoledì 21 alle 5:00 di giovedì 22 maggio.

Si precisa che, durante la stessa notte, sarà chiuso il tratto, sulla A22 del Brennero, tra Campogalliano e l’allacciamento A1 Milano-Napoli, in direzione di quest’ultima, per lavori di competenza Brennero.

In alternativa, chi da Bologna è diretto a Milano, potrà anticipare l’uscita alla stazione di Modena nord, percorrere la viabilità ordinaria: via Virgilio, SS9 fino all’uscita 6, SP413, SP13 via per Modena, via del Lavoro, SP105, SS468, SS722 via dei Trattati di Roma e rientrare in A1 a Reggio Emilia. Chi supererà la stazione di Modena nord, dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A22, dove potrà uscire a Campogalliano.