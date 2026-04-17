A1 MILANO-NAPOLI: AGGIORNAMENTO TRATTO TEMPORANEAMENTE CHIUSO TRA IL BIVIO CON LA A58 TEEM E BASSO LODIGIANO IN DIREZIONE BOLOGNA

Roma, 17 Aprile 2026 – Alle 13:00 circa, sulla A1 Milano-Napoli, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra il bivio con la A58 TEEM e Basso Lodigiano, verso Bologna a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 48, che ha visto coinvolti 5 mezzi pesanti .

Attualmente, all’interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e si registrano 8 km di coda.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale del 2° Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia.

Sono in corso le operazioni di distribuzione di acqua agli utenti in coda.

Gli utenti provenienti da Milano e diretti verso Bologna, saranno deviati obbligatoriamente sulla A58 Tangenziale Est Esterna di Milano, successivamente potranno percorrere la A4 Milano-Brescia verso Brescia e poi la A21 Torino-Piacenza-Brescia verso Piacenza, ed infine immettersi in A1.

Per chi proviene dalla A8 Milano-Varese ed è diretto vero Bologna, si consiglia di proseguire sulla A4 Milano-Brescia verso Brescia, successivamente la A21 Torino-Piacenza-Brescia verso Piacenza e infine immettersi sulla A1.