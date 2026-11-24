A1 MILANO-NAPOLI: AGGIORNAMENTO PROVVEDIMENTI DI DEVIAZIONE OBBLIGATORIA SULL’R49 COMPLANARE DI PIACENZA SUD. CONFERMATE LE CHIUSURE NOTTURNE AREA DI SERVIZIO SOMAGLIA OVEST E USCITA STAZIONE DI BASSO LODIGIANO

Roma, 24 novembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, è stato annullato il provvedimento di deviazione obbligatoria sulla Complanare di Piacenza (R49), che era previsto dalle 21:00 di questa sera, martedì 24, alle 5:00 di mercoledì 25 novembre.

Rimangono confermate, come da programma, le altre chiusure notturne, sulla A1, per consentire diverse lavorazioni, tra le quali attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, lavori di pavimentazione e di riqualifica delle barriere antirumore, di seguito indicate:

DALLE 21:00 DI MARTEDI’ 24 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 25 NOVEMBRE

-sarà chiusa l’area di servizio “Somaglia ovest”, situata nel tratto compreso tra Casalpusterlengo e Basso Lodigiano, verso Bologna, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza.

NELLE DUE NOTTI DI MERCOLEDI’ 25 E GIOVEDI’ 26 NOVEMBRE, CON ORARIO 21:00-5:00

-chi percorre la A1 Milano-Napoli da Bologna verso Milano, verrà deviato obbligatoriamente sulla Complanare di Piacenza (R49).

Dopo la deviazione obbligatoria sulla Complanare di Piacenza, seguire le indicazioni per A21 Torino-Piacenza-Brescia, oppure percorrere interamente la Complanare e immettersi poi in A1 verso Milano.

DALLE 22:00 DI VENERDI’ 27 ALLE 6:00 DI SABTO 28 NOVEMBRE

-chi percorre la A1 Milano-Napoli, da Bologna verso Milano, verrà deviato obbligatoriamente sulla Complanare di Piacenza (R49). Dopo la deviazione obbligatoria sulla Complanare di Piacenza, seguire le indicazioni per A21 Torino-Piacenza-Brescia, oppure percorrere interamente la Complanare e immettersi poi in A1 verso Milano;

-sarà chiusa la stazione di Basso Lodigiano, in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa, uscire a Casalpusterlengo, sulla stessa A1, o a Piacenza sul sulla Complanare di Piacenza (R49) o ancora alla stazione di Piacenza ovest, sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.