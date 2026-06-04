A1 MILANO-NAPOLI: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA USCITE OBBLIGATORIE NOTTURNE SVINCOLO SAN GIULIANO
A1 MILANO-NAPOLI: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA USCITE OBBLIGATORIE NOTTURNE SVINCOLO SAN GIULIANO
Roma, 4 giugno 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, è stato annullato il provvedimento di uscita obbligatoria allo svincolo di San Giuliano, che era previsto dalle 22:00 di questa sera, giovedì 4, alle 6:00 di venerdì 5 giugno.
Rimane confermato, come da programma, il provvedimento di uscita obbligatoria allo svincolo di San Giuliano, per chi percorre la A1 da Milano verso Bologna, dalle 23:00 di venerdì 5 alle 6:00 di sabato 6 giugno, per lavori di riqualifica cavalcavia.
Dopo l’uscita obbligatoria a San Giuliano, rientrare dallo stesso svincolo e riprendere il proprio itinerario in direzione Bologna.