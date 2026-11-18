A1 MILANO-NAPOLI: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA PROVVEDIMENTI
A1 MILANO-NAPOLI: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA PROVVEDIMENTI
Roma, 18 novembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, è stato aggiornato il programma dei provvedimenti, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento della segnaletica verticale, come di seguito indicato:
NELLE DUE NOTTI DI MERCOLEDI’ 18 E GIOVEDI’ 19 NOVEMBRE, CON ORARIO 21:00-5:00
-sarà chiuso il tratto compreso tra Casalpusterlengo e Piacenza sud, verso Bologna.
L’area di servizio “Somaglia ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 20:00-5:00.
Si precisa che saranno chiuse, in entrata in entrambe le direzioni, le stazioni di Casalpusterlengo e Basso Lodigiano.
Si precisa che, chi proviene dalla A21 e da Piacenza, potrà regolarmente immettersi in A1 verso Bologna.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Casalpusterlengo, percorrere la SP234 e la SS10 ed entrare in A21 Torino-Piacenza-Brescia, immettersi poi sulla D21 Diramazione di Fiorenzuola e poi sulla A1, verso Bologna;
per la chiusura dell’entrata di Casalpusterlengo e Basso Lodigiano, verso Bologna, entrare a Piacenza sud sulla Complanare di Piacenza, o a Piacenza ovest, sulla A21;
per la chiusura dell’entrata di Casalpusterlengo e Basso Lodigiano, verso Milano, entrare a Lodi.
DALLE 21:00 DI VENERDI’ 20 ALLE 5:00 DI SABATO 21 NOVEMBRE
-chi percorre la A1 Milano-Napoli da Bologna, verso Milano, verrà deviato obbligatoriamente sulla Complanare di Piacenza.
Dopo la deviazione obbligatoria sulla Complanare di Piacenza, seguire le indicazioni per Milano ed entrare quindi in A1, verso il capoluogo lombardo.
DALLE 23:00 DI VENERDI’ 20 ALLE 6:00 DI SABATO 21 NOVEMBRE
sarà chiuso il tratto compreso tra Casalpusterlengo e Basso Lodigiano, verso Bologna.
L’area di servizio “Somaglia ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 22:00-6:00.
Si precisa che la stazione di Casalpusterlengo sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Casalpusterlengo, percorrere la SP234 e la SS9 e rientrare in A1 alla stazione di Basso Lodigiano, verso Bologna;
per la chiusura dell’entrata di Casalpusterlengo, verso Bologna, entrare a Basso Lodigiano;
per la chiusura dell’entrata di Casalpusterlengo, verso Milano, entrare a Lodi.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.