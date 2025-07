A1 MILANO-NAPOLI: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA DELLE CHIUSURE USCITA STAZIONE DI FIRENZE IMPRUNETA

Roma, 7 luglio 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, è stato aggiornato il programma delle chiusure della stazione di Firenze Impruneta.

La suddetta stazione sarà chiusa, in uscita per chi proviene da Roma, per consentire lavori di potenziamento degli impianti nella galleria “Brancolano”, nelle cinque notti di lunedì 7, martedì 8, mercoledì 9, giovedì 10 e venerdì 11 luglio, con orario 22:00-6:00.

In alternativa, i veicoli leggeri potranno uscire alla stazione di Firenze sud oppure utilizzare l’area di parcheggio “Villa Costanza” per riprendere la A1 in direzione di Roma e uscire alla stazione di Firenze Impruneta.

I veicoli pesanti dovranno uscire alla stazione di Firenze Scandicci.