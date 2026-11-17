A1 MILANO-NAPOLI: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURE VERSO BOLOGNA

Roma, 17 novembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, è stato aggiornato il programma dei provvedimenti, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento della segnaletica verticale, come di seguito indicato:

-nelle tre notti di martedì 17, mercoledì 18 e giovedì 19 novembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Casalpusterlengo e l’allacciamento A21 Torino-Piacenza-Brescia, verso Bologna.

Si precisa che la stazione di Casalpusterlengo sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, mentre la stazione di Basso Lodigiano sarà chiusa in entrata verso Bologna.

Regolarmente aperta, invece, per chi proviene da Piacenza sud o dalla A21, l’immissione sulla A1, verso Bologna. L’area di servizio “Somaglia ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 20:00-5:00.

In alternativa, si consiglia:

per la chiusura del tratto: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Casalpusterlengo, percorrere la viabilità ordinaria: SP234, SS10 ed entrare in A21 Torino-Piacenza-Brescia, immettersi sulla D21 Diramazione Fiorenzuola e poi sulla A1, verso Bologna, attraverso il nodo D21/A1;

per la chiusura dell’entrata di Casalpusterlengo, verso Milano: entrare alla stazione di Lodi;

per la chiusura dell’entrata di Casalpusterlengo, verso Bologna: i veicoli leggeri con massa inferiore a 3,5 tonnellate, potranno entrare alla stazione di Piacenza sud.

I veicoli pesanti con massa superiore a 3,5 tonnellate, dovranno percorrere la viabilità ordinaria: SP234, SS10 ed entrare in A21, per immettersi poi sulla D21 Diramazione Fiorenzuola e in A1, verso Bologna.

Si tenga presente il divieto in peso, per tale categoria di veicoli, sul ponte “sul fiume Po”, nel collegamento tra Guardamiglio e Piacenza, per il quale non è possibile entrare a Piacenza sud;

-dalle 21:00 di venerdì 20 alle 5:00 di sabato 21 novembre, chi percorre la A1 Milano-Napoli da Bologna verso Milano, verrà deviato obbligatoriamente sulla Complanare di Piacenza.

Dopo la deviazione obbligatoria sulla Complanare di Piacenza, seguire le indicazioni per Milano ed entrare quindi in A1, verso il capoluogo lombardo.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.