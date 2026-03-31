A1 MILANO-NAPOLI: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURE NOTTURNE

Roma, 31 marzo 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, è stato aggiornato il programma delle chiusure previste dalle 21:00 di questa sera, martedì 31 marzo, alle 5:00 di mercoledì 1 aprile.

In tale orario, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-saranno chiusi gli svincoli di San Giuliano Milanese e Binasco, in uscita per chi proviene da Bologna, rispettivamente per attività di ispezione e manutenzione cavalcavia e per lavori di ripristino danni a seguito di un incidente.

In alternativa si consiglia di uscire a Melegnano;

-sarà chiusa la stazione di Casalpusterlengo, in entrata e in uscita, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Basso Lodigiano o di Lodi.