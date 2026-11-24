A1 MILANO-NAPOLI: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURE NOTTURNE TRATTO MODENA SUD-MODENA NORD VERSO MILANO. CONFERMATA LA CHIUSURA USCITA STAZIONE DI MODENA SUD

Roma, 24 novembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Modena sud e Modena nord, verso Milano, che era prevista dalle 21:00 di mercoledì 25 alle 5:00 di giovedì 26 novembre. Rimangono confermate, come da programma, le altre chiusure, previste dalle 21:00 di questa sera, martedì 24, alle 5:00 di mercoledì 25 novembre, per consentire lavori di manutenzione del sottovia “Stradella”, di seguito indicate:

-sarà chiuso il tratto compreso tra Modena sud e Modena nord, verso Milano.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Modena sud, percorrere la viabilità ordinaria: SP623 Vignolese, SS12 via Nuova Estense, Tangenziale nord Giosuè Carducci, SS9 via Emilia, Tangenziale nord Luigi Pirandello fino all’uscita 15, viale Virgilio e rientrare in A1 alla stazione di Modena nord, verso Milano;

-sarà chiusa la stazione di Modena sud, in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Modena nord.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.