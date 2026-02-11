A1 MILANO-NAPOLI: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURE NOTTURNE TRATTO ALLACCIAMENTO A22-REGGIO EMILIA VERSO MILANO

Roma, 11 febbraio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra l’allacciamento A22 Brennero-Modena e Reggio Emilia, verso Milano, che era prevista dalle 21:00 di questa sera, mercoledì 11, alle 5:00 di giovedì 12 febbraio.

Rimangono confermate, come da programma, le chiusure del suddetto tratto, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 21:00 di giovedì 12 alle 5:00 di venerdì 13 febbraio;

-dalle 22:00 di venerdì 13 alle 6:00 di sabato 14 febbraio.

In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Campogalliano, percorrere la viabilità ordinaria: via del Lavoro, SP13, SP13bis, SP105, SS468, via della Pace, SS72, viale dei Trattati di Roma ed entrare in A1 a Reggio Emilia.