A1 MILANO-NAPOLI: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURE NOTTURNE SVINCOLO DI SAN GIULIANO MILANESE

Roma, 7 gennaio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, sono state annullate le chiusure dello svincolo di San Giuliano Milanese, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Milano,che erano previste dalle 21:00 di mercoledì 7 alle 5:00 di giovedì 8 e dalle 21:00 di venerdì 9 alle 5:00 di sabato 10 gennaio.

Il suddetto svincolo sarà chiuso, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Milano, per attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 21:00 di mercoledì 14 alle 5:00 di giovedì 15 gennaio;

-dalle 21:00 di venerdì 16 alle 5:00 di sabato 17 gennaio.

In alternativa si consiglia:

in entrata verso Bologna: svincolo di Melegnano Binasco;

in uscita per chi proviene da Milano: San Donato/Poasco/via Emilia sul Raccordo Piazzale Corvetto/A1 (R5); in ulteriore alternativa, uscire alla stazione di Melegnano, sulla stessa A1.