A1 MILANO-NAPOLI: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI
A1 MILANO-NAPOLI: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI
Roma, 13 marzo 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, è stato aggiornato il programma delle chiusure notturne, come di seguito indicato:
DALLE 21:00 DI LUNEDI’ 16 ALLE 6:00 DI MARTEDI’ 17 MARZO
-sarà chiusa la stazione di Caserta nord, in entrata verso Napoli, per consentire lavori di riqualifica delle barriere antirumore.
In alternativa si consiglia di entrare a Caserta sud;
-sarà chiusa la stazione di Cassino, in entrata verso Napoli e in uscita per chi proviene da Roma, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Napoli: San Vittore;
in uscita per chi proviene da Roma: Pontecorvo;
-sarà chiusa la stazione di Caianello, in entrata verso Napoli e in uscita per chi proviene da Roma, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Napoli: Capua;
in uscita per chi proviene da Roma: San Vittore.
DALLE 21:00 DI MARTEDI’ 17 ALLE 6:00 DI MERCOLEDI’ 18 MARZO
-sarà chiusa la stazione di Pontecorvo, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Napoli, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Roma: Ceprano;
in uscita per chi proviene da Napoli: Cassino;
-sarà chiusa la stazione di San Vittore, in entrata verso Napoli e in uscita per chi proviene da Roma, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Napoli: Caianello;
in uscita per chi proviene da Roma: Cassino.
DALLE 21:00 DI MERCOLEDI’ 18 ALLE 6:00 DI GIOVEDI’ 19 MARZO
-sarà chiusa la stazione di Ceprano, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Napoli, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Roma: Frosinone;
in uscita per chi proviene da Napoli: Pontecorvo;
-sarà chiusa la stazione di Caserta nord, in entrata verso Napoli e in uscita per chi proviene da Roma, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Napoli: Caserta sud;
in uscita per chi proviene da Roma: Santa Maria Capua Vetere.